Ансамбль песни и пляски Северного флота дал восемь концертов для участников СВО

Сейчас фронтовая концертная бригада ансамбля вернулась из очередной командировки. Фото: vk.com/ansamblsf

Ансамбль песни и пляски Северного флота радует своими выступлениями участников СВО. Так, они уже провели восемь концертов для военнослужащих, побывав в разных уголках страны.

Сейчас фронтовая концертная бригада ансамбля вернулась из очередной командировки.

Напомним: участника СВО из Умбы наградили орденом Мужества за отвагу и героизм.

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