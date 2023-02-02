Участника СВО из Умбы наградили орденом Мужества за отвагу и героизм

Мужчина участвовал в спецоперации на Украине. Фото: Администрация Терского района

Военнослужащий из Умбы Михаил Чесноков получил государственную награду - орден Мужества за отвагу и героизм. Мужчина участвовал в спецоперации на Украине.

- В сентябре, будучи старшим оператором противотанковой управляемой ракеты, вместе с товарищами он отражал натиск ВСУ. В одном из сражений Михаил получил тяжелое ранение, но не покинул поля боя и выполнил поставленную задачу до конца, - сообщили в администрации Терского района.

После этого северянин проходил длительное лечение и курс реабилитации в Центральном военном госпитале имени А. Вишневского. С 15 января он снова в строю и продолжает воинскую службу в Мурманской области.

А еще в семье Чесноковых произошло пополнение – 25 января у Михаила и его супруги Светланы появился на свет сын.

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