Тело умершего краснокнижного сапсана Сяпы передадут в Мурманский краеведческий музей

Птица полужит на благо научной деятельности. Фото: Анастасия Тимофеева
В Мурманске умер краснокнижный сапсан Сяпа, которого выхаживали спасательницы птиц Анастасия Тимофеева и Наталья Раевская. Напомним: пернатый получил серьезные травмы, у него был целый набор болезней.
Тело редкой птицы решили передать в Мурманский краеведческий музей для экспозиции.
- Вскрытие Сяпы произведено, акт с результатами будет позже. В нашем музее данный вид не был представлен. Он послужит на благо научной деятельности, так будет правильно, - отметила Анастасия Тимофеева.
Напомним: в Мурманске дикая крыса напала на животных в зоомагазине.
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