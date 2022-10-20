Жительница Мурманска выхаживает краснокнижного сапсана с травмой плеча и пневмонией

Птица, к слову, занесена в Красную книгу. Фото: Наталья Раевская

Мурманчанка Наталья Раевская, которая многим известна, как спасительница диких птиц, рассказала о новой подопечной. В Ленинском округе Мурманска нашли раненого сапсана, которого после разрешения от Федеральной службы по надзору в сфере природопользования взяли на лечение. Птица, к слову, занесена в Красную книгу.

- Что мы имеем по рентгену и осмотру: вывих плечевого сустава с разрывом связок, пневмония, аэросаккулит, гепатомегалия, спленомегалия, воспаление ЖКТ, глистная инвазия. По поводу травмы плеча - она серьезная, - написала Наталья Раевская на своей странице в "ВКонтакте".

Сапсана назвали Саперави. Мурманчанка вместе с орнитологом Анастасией Тимофеевой ведет сбор для лечения диких птиц, которые не могут выжить без помощи людей. Перевести посильную сумму можно по телефону +7(911)326-90-70 или на карту 4276 4100 1346 3583.

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