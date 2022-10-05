Врач по медицинской профилактике: «Грудное вскармливание спасает маму от онкологии, ожирения и проблем с сердцем»

Грудное вскармливание усиливает связь между мамой и малышом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В XXI веке женщинам стало жить гораздо проще чем, например, нашим мамам и бабушкам в советские годы. Есть подгузники, стиральные машины, одноразовые пеленки, которые помогают сэкономить время, прилавки магазинов завалены баночками с питанием и смесями. Но есть и обратная сторона.

Чем разнообразнее ассортимент смесей, тем больше соблазн у мам не кормить грудью. «Это быстрее, безболезненне», - думают некоторые женщины. Развести порошок в воде, действительно, проще, чем, например, думать о своем рационе. Но быстрее не значит лучше. Молоко матери не заменит ни одна разработка ученых.

- Это хорошо и для ребенка, и для матери. Во время первого прикладывания возникает особенная связь, которая потом только усиливается. Также грудное вскармливание хорошо влияет на женский организм, это профилактика ожирения, так как организм тратит много энергии на выработку молока, также снижается риск развития онкологии, а рак молочных желез у женщин один из самых распространенных. Так как снижается вес, то это еще и профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы, - рассказывает врач по медицинской профилактике центра общественного здоровья и медицинской профилактики ГОАУЗ, мама троих детей Юлия Смирнова.

Некоторые женщины отказываются от грудного вскармливания потому, что считают, что на этот период должны будут соблюдать очень строгую диету, сидеть чуть ли не на воде и хлебе. К слову, воды кормящим мамам действительно надо пить много – как только возникло чувство жажды. В день, в среднем, стоит пить не меньше шести стаканов воды, морсов, компотов без сахара. Да и хлеб можно, только не черный, а белый. В целом, можно есть многие продукты, главное, на время исключить то, что может вызвать аллергию у ребенка, например, клубнику, цитрусы и шоколад. А вот кофе и крепкий чай, вопреки мифам, разрешены, правда, надо знать меру.

- Бывает, что мамы спрашивают: «Что же нам есть? Гречу и огурец?» Я говорю, что с огурцами как раз лучше быть осторожнее, а вот гречу можно. Как и многие другие продукты. Специалисты, которые ведут беременность и приходят на патронаж, всегда подскажут, что лучше исключить, а что добавить. Важно, чтобы мамы не забывали про витамины. Грудное вскармливание одинаково и на юге, и на Крайнем Севере, но северянам очень не хватает витамина D. Поэтому принимать его надо и маме, и ребенку, дозировку назначит врач. Также стоит принимать и витаминные комплексы, - продолжает Юлия Смирнова.

Даже если есть проблемы с грудным вскармливанием, специалисты рекомендуют не помогать себе и не давать ребенку смесь. Бутылочку малышу сосать проще, чем грудь, смесь слаще, поэтому велика вероятность, что так вскармливание завершится еще быстрее.

Кормить грудью можно разный срок, но желательно хотя бы до момента, пока ребенку не исполнится год. Такая забота со стороны сделает малыша сильнее!

- У грудных малышей крайне редко возникает аллергия на какие-то компоненты грудного молока. Исследования показывают, что таких детей не более 1%. Если вы заметили у ребенка сыпь, плач после кормления, диарею или запор – обратитесь к педиатру для консультации, - сообщает Роспотребнадзор.

Как отмечает Юлия Смирнова, в последние годы все больше мам делают выбор в пользу грудного вскармливания. И это не может не радовать.

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