В Мурманске дикая крыса напала на животных в зоомагазине

Пушистики очень общительные, игривые и совсем неагрессивные. Фото: vk.com/crimeriver

В Мурманске спасительница братьев наших меньших Наталья Раевская выхаживает двух крысят. На малышей, пробравшись в зоомагазин, напала дикая крыса.

- Это две девочки. У них серьезные травмы передних лапок, снята кожа, отек и воспаление, некроз некоторых тканей. Крысята получают антибиотик, обезболивающее и перевязки, надеемся все поправить насколько возможно, - рассказала Наталья.

Пушистики очень общительные, игривые и совсем неагрессивные, несмотря на болезненные манипуляции. Новых хозяев для крысят уже отыскали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru