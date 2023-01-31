Начальник отдела госохотнадзора Мурманской области: «Все отстрелянные волки были не гибридные»

В министерстве отметили, что помеси волков с собаками среди ликвидированных животных не было, но теоретически такие животные могут быть в наших лесах. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В последние месяцы в города и поселки Мурманской области повадились заглядывать волки, утаскивая легкую для себя добычу - собак. Как сообщали в минприроды региона, хищники мигрировали к нам из других районов после лесных пожаров.

В министерстве отметили, что помеси волков с собаками среди ликвидированных животных не было, но теоретически такие животные могут быть в наших лесах.

- Пока что мы наблюдаем нормальных волков, не смешанных. Все отстрелянные за последнее время волки не гибридные, - рассказал «КП»-Мурманск» начальник отдела государственного охотнадзора минприроды Мурманской области Дмитрий Каск.

Напомним: в декабре прошлого года в Оленегорске ликвидировали хищника, который оказался помесью собаки и волка.

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