Опасный хищник из Оленегорска оказался помесью волка и собаки

Егеря долго выслеживали его. Фото: Михаил ФРОЛОВ

1 декабря в окрестностях Оленегорска ликвидировали волка, который несколько недель пугал местных жителей тем, что выходил в город и убивал собак и кошек. Егеря долго выслеживали его.

- Внимательно изучили животное - это помесь волка и собаки. У него морда была несколько не характерная для волка, огромные клыки. Таких искусственно выводили в Санкт-Петербурге, допускаем, что это одна из данных особей, потому что пути миграции проходили из Карелии по западной территории на север, - рассказал министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Сергей Абаринов.

Он отметил, что волка не так уж много на территории Кольского полуострова, потому что в свое время его вытеснили к югу оленеводы. В последний раз следы находили в 200 километрах от Оленегорска.

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