«При виде их собаки впадают в оцепенение». В Мурманской области наблюдается нашествие рыжих волков

Зимой в Мурманской области обычно не приходится бояться хищников. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Зимой в Мурманской области обычно не приходится бояться хищников. Главный из них – медведь – спит себе спокойно в берлоге и никого не трогает. Однако в конце 2022 года - начале этого в города и поселки Заполярья повадились выходить волки, заставляя людей нервничать и держать своих собак в прямом смысле на коротком поводке.

От Зареченска до Ковдора

Все началось с Зареченска, где волк с ноября мастерски скрывался от охотоведов, попутно утаскивая с собой собак, которых отпустили на самовыгул. Хищника выслеживали больше месяца, но все же поймали. В то же время ликвидировали еще двух серых в Алакуртти.

Еще одного волка заметили в Ковдоре, а в Мончегорске прошла информация, что стая растерзала бродячих собак. Во втором случае, однако, четвероногих могли убить сородичи, так как волки не оставляют добычу, как было в тот раз, а забирают ее с собой. К тому же охотоведы не обнаружили волчьих следов.

Наводило на людей панику и видео, которое распространилось по соцсетям, где якобы рыбак отбивается от стаи из восьмерых волков на реке Ёна. Но на самом деле нападения не было, рыбак оказался охотником, а действие происходило в другом районе.

- Человек, который записал это видео - наш внештатный инспектор, который помогает министерству с поимкой волков. Ролик был снят под Алакуртти, а не в Ковдорском районе, и кто-то распространил видео без нашего ведома и стал сеять панику, - рассказал начальник отдела государственного охотнадзора минприроды Мурманской области Дмитрий Каск.

Последний сигнал о волках поступил охотоведам в январе из Зеленоборского. Но по камерам наблюдения выяснилось, что это были собаки. Сейчас охотоведы вместе с сотрудниками полиции ищут волков в Ковдоре – там бродят самец и самка. Поймать их пока не удалось, так как охота на этого хищника – очень сложное дело.

- Медведь, например, ходит в одном и том же месте, его поймать проще. Волки же только за сутки проходят до 70 километров, собака не берет их след, потому что боится. А охотятся эти животные по ночам. В идеале их нужно ловить с тепловизором и с привлечением большого количества людей, - отметил начальник госохотнадзора.

Маленький, рыжий и не местный

В последнее время волков в регионе действительно стало больше. По данным регионального минприроды, их численность в кольском крае выросла вдвое за минувшие пару лет и составила на 2022 год 250 особей. При этом увеличение в основном идет не за счет местных волков.

- У нас распространен тундровый волк – он серого окраса и достигает веса 70 килограммов. Такого, например, видели в Ковдоре. Их у нас порядка 150 особей. Однако рост популяции хищников связан больше с их миграцией из соседних регионов после лесных пожаров в 2021 году. Они расширяют свой ареал обитания и начинают двигаться с юга на север. Эти волки имеют характерный рыжий окрас, свойственный для волков из Фенноскандии. Весят они 30-40 килограммов, похожи по фенотипу на собаку, - объяснили в министерстве.

В других регионах Северо-Запада – Новгородской, Псковской, Архангельской областях – наблюдается та же картина. Везде выходит маленький рыжий волк, а не серый.

Также хищники идут на север вслед за миграцией копытных животных. Двигаясь к местам зимовки косуль, оленей и лосей, они попутно натыкаются на города и поселки, где есть более доступная добыча, позволяющая сберечь силы, – бездомные псы.

- Любые собаки при виде волка впадают в оцепенение. Поэтому нужно на ночь забирать своих питомцев домой, не отпускать их на самовыгул, а также убирать за собой мусор. Если четвероногих не будет на улице, волки станут все меньше и меньше выходить в города, - отметил Дмитрий Каск.

При этом он подчеркнул, что случаев нападения волков на людей зафиксировано не было уже много лет.

Ситуацию с нашествием волков держат на контроле. По всем обращениям по поводу выхода животных в людские угодья сотрудники минприроды региона, в том числе с привлечением опытных охотников, проводят проверку.

КСТАТИ

В Мурманской области для желающих поохотиться на волка никаких преград нет. Согласно закону, по охоте на зверя не устанавливается никаких норм или квот, то есть добывать его можно сколько угодно, нужно лишь заплатить 650 рублей госпошлины, и лицензия на сезон у вас в руках.

НА ЗАМЕТКУ

В случае появления волков вблизи городов, дач, поселков нужно сообщить об этом в дежурную часть МВД по номеру 02 либо в ЕДДС по номеру 112.

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