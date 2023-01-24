Жителям Мурманска рассказали о получении визы в Финляндию после закрытия отделения генконсульства

В МИДе скандинавской страны отметили, что не нуждаются сейчас в представительстве в заполярной столице из-за значительного сокращения основных задач. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В январе отделение генконсульства Финляндии в Мурманске приостановило свою работу. В МИДе скандинавской страны отметили, что не нуждаются сейчас в представительстве в заполярной столице из-за значительного сокращения основных задач.

Тем не менее, жители Мурманска могут подать документы на шенгенскую визу в городе, в том числе для визита в Финляндию. Для этого нужно обратится в визовый центр VFS Global.

- Визовый центр продолжает работу. Жители области могут обратиться туда за получением шенгенских виз, с учетом действующих ограничений. Также при необходимости можно обратится в Генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге, - рассказал «РБК» советник по вопросам культуры в посольстве Финляндии в Москве Юсси Палмэн.

Напомним: 2023 год объявлен в Мурманской области Годом активного туризма.

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