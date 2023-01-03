2023 год объявлен в Мурманской области Годом активного туризма

2022 год в Мурманской области был объявлен Годом экологического туризма. А 2023-й посвятят активному туризму. Фото: Антон ЗАБИРОВ

2022 год в Мурманской области был объявлен Годом экологического туризма. А 2023-й посвятят активному туризму.

Эксперты комитета по туризму и остальные покажут северянам и жителям других регионов, какие яркие впечатления может принести поездка в Заполярье. В нашем регионе есть немало активностей от рыбаки, катания на лыжах и сноубордах, снегоступинга, виндсерфинга, сноукаякинга, сплавов по рекам и т.д.

При этом организаторов такого отдыха будут учить, как сделать его безопасным. Подробнее читайте здесь.

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