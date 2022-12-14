В Мурманской области рассказали о планах на год активного туризма

План конкретных мероприятий тематического года станет известен в первом квартале 2023 года. Фото: Андрей АБРАМОВ

2023 год в Мурманской области будет посвящен активному туризму. Цель тематического года - сфокусировать все усилия органов госвласти и турбизнеса на конкретном виде путешествий.

Как пояснил информагентству Nord-News председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев, под активным туризмом понимается вид путешествий со спортивными и рекреационно-оздоровительными целями, предполагающий физическую нагрузку или активные способы передвижения по маршруту, в том числе с использованием транспорта.

Ключевыми задачами года активного туризма станет выявление ресурсной базы активного туризма, формирование единого подхода к безопасности туристов и к экологичности турпродуктов, разработка и продвижение арктического меню правильного питания, расширение календаря туристических мероприятий, интеграция спортивных объектов в туриндустрию и другое.

- Обучение субъектов малого и среднего предпринимательства, круглые столы, ворк-шопы будут проводиться по вопросам безопасности и экологичности туристических продуктов активного туризма. Сувенирная продукция, событийные мероприятия, участие во всероссийский конгрессно-выставочных мероприятиях, инфо-туры будут иметь акцент на продукты активного туризма, - отметил Александр Елисеев.

План конкретных мероприятий тематического года станет известен в первом квартале 2023 года.

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