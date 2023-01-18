Отделение генконсульства Финляндии в Мурманске временно закрывается

Отделение генконсульства Финляндии в Мурманске временно перестанет работать.
Фото: Александр ГЛУЗ
Отделение генконсульства Финляндии в Мурманске временно перестанет работать.
Как сообщили в МИД Финляндии, страна сейчас не нуждается в представительстве в Мурманске из-за значительного сокращения основных задач.
При этом другие представительства скандинавского государства в России продолжат свою деятельность.
Напомним: у Мурманска осталось шесть городов-побратимов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru