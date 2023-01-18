Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиТуризм18 января 2023 13:05

Отделение генконсульства Финляндии в Мурманске временно закрывается

Об этом сообщил МИД Финляндии
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Отделение генконсульства Финляндии в Мурманске временно перестанет работать.

Отделение генконсульства Финляндии в Мурманске временно перестанет работать.

Фото: Александр ГЛУЗ

Отделение генконсульства Финляндии в Мурманске временно перестанет работать.

Как сообщили в МИД Финляндии, страна сейчас не нуждается в представительстве в Мурманске из-за значительного сокращения основных задач.

При этом другие представительства скандинавского государства в России продолжат свою деятельность.

Напомним: у Мурманска осталось шесть городов-побратимов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru