Отделение генконсульства Финляндии в Мурманске временно закрывается

Отделение генконсульства Финляндии в Мурманске временно перестанет работать. Фото: Александр ГЛУЗ

Отделение генконсульства Финляндии в Мурманске временно перестанет работать.

Как сообщили в МИД Финляндии, страна сейчас не нуждается в представительстве в Мурманске из-за значительного сокращения основных задач.

При этом другие представительства скандинавского государства в России продолжат свою деятельность.

Напомним: у Мурманска осталось шесть городов-побратимов.

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