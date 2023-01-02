Побратимы Мурманска. Кто остался?

2022 год значительно перекроил международные отношения. Фото: Антон ЗАБИРОВ

2022 год значительно перекроил международные отношения. Так, у Мурманска стало меньше городов-побратимов.

Первые особенные отношения столица Заполярья заключила с со шведским Лулео - 26 марта 1972 года. 29 сентября 2022 года они были прекращены по инициативе Лулео. 10 июля 1972 побратимом Мурманска стал норвежский Тромсё, а в октябре 2022 года дружба была поставлена на паузу.

В марте прошлого года побратимом перестал быть польский Щецин, в декабре - исландский Акюрейри.

Таким образом у столицы Заполярья осталось в побратимах Вадсё (Норвегия), Джэксонвилл (США), Гронинген (Нидерданды), Аланья (Турция), Минск (Республика Беларусь), Харбин (Китай).

Напомним: в сентябре 2016 года Мурманск стал побратимом 10-миллионного китайского Харбина. Накануне Нового года-2023 в Заполярье прилетело поздравление от дружественного города.

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