В Мурманской области первый «Гектар Арктики» зарегистрирован в собственность

В Мурманской области первый участок, выделенный по программе «Гектар Арктики», зарегистрирован в собственность. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области первый участок, выделенный по программе «Гектар Арктики», зарегистрирован в собственность. Территория площадью 8125 кв.м находится в Коле и предназначена для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства. Владелец получил его бесплатно.

- Учетно-регистрационные действия проведены в сокращенный срок. До истечения пяти лет со дня заключения договора безвозмездного пользования такой земельный участок в собственность могут получить граждане, заключившие с российской кредитной организацией кредитный договор на строительство индивидуального жилого дома на этом участке, а также на передачу этого земельного участка в залог после регистрации права собственности на него, - сообщила и.о. руководителя Управления Росреестра по Мурманской области Элеонора Кукунова.

Наш регион лидирует среди других субъектов АЗРФ по количеству заявок на программу.

Напомним: в 2022 году в Мурманской области в 2,5 раза увеличилось количество земельных участков под застройку частного жилья и многоквартирных домов. Как сообщает Управление Росреестра региона, на публичной кадастровой карте можно найти данные о 98 таких участках общей площадью 126 гектаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru