В Мурманской области бесплатно передали в собственность первый «Гектар Арктики»

Мурманская область лидирует по числу заявок на «Гектар Арктики». Фото: Олег ФИЛОНОК

В августе 2021 года в Мурманской области стартовала программа «Гектар Арктики». Только за год северянам выдали в пользование порядка двух тысяч участков. На днях первый земельный участок - 8125 кв.м в Кольском районе - был передан в бесплатную собственность северянину.

- Решение было принято министерством спустя всего полтора года с начала действия программы, и оно является первым не только на территории Мурманской области, но и на территории всех субъектов Арктической зоны Российской Федерации, – рассказала министр имущественных отношений Мурманской области Виктория Минкина.

Наш регион лидирует по числу заявлений в рамках «Гектара Арктики» и выданных участков среди других субъектов АЗРФ.

Напомним: в Мурманской области с 1 января 2023 года будут по-новому определять кадастровую стоимость земельных участков, от которой зависят стоимость аренды участка, выкупная цена и т.д..

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru