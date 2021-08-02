В Мурманской области стартовал прием заявок на "Гектар Арктики"

Система приема налажена на федеральном уровне. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 1 августа в Мурманской области начала работать федеральная программа "Гектар Арктики". Министерство имущественных отношений принимает заявки на получение земли с понедельника, 2 августа.

- Система приема налажена на федеральном уровне и работает корректно, - отметил на оперативном совещании в правительстве региона заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин.

Всего под программу выделили более 730 гектаров в Заполярье, что составляет 5% всей земли нашего региона. Один гектар выделяется на 5 лет, но потом его можно будет "продлить".

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