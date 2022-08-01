В Мурманской области выдали 2 тысячи участков земли по программе "Гектар Арктики"

В Мурманской области исполнился год с момента запуска программы «Гектар Арктики». Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области исполнился год с момента запуска программы «Гектар Арктики». На оперативном совещании губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что наша область лидирует по заявкам среди всех арктических регионов.

Так, для получения «Гектара Арктики» на Кольском полуострове подано 4,5 тысячи заявлений, получено 2 тысячи участков земли и еще 600 заявок находятся на стадии заключения договоров. Ежемесячно люди подают не менее ста заявлений на "Гектар Арктики".

- Программа уже доступна для всех жителей России, и почти 400 заявлений подано от жителей других регионов. При этом основной задачей при реализации проекта для регионального правительства остается повышение интереса к получению земли, чтобы желание людей жить и развиваться на Севере не ослабевали, – отметил губернатор.

Подробнее о программе можно узнать на сайте министерства имущественных отношений Мурманской области.

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