В Мурманской области количество земель под строительство жилья выросло в 2,5 раза

Из всех участков 73 выделили под индивидуальное строительство, остальные - под многоквартирные дома.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В 2022 году в Мурманской области в 2,5 раза увеличилось количество земельных участков под застройку частного жилья и многоквартирных домов. Как сообщает Управление Росреестра региона, на публичной кадастровой карте можно найти данные о 98 таких участках общей площадью 126 гектаров.
Из всех участков 73 выделили под индивидуальное строительство, остальные - под многоквартирные дома. Участки находятся на территории Мурманска, Полярных Зорь, Мончегорска, а также Кандалакшского, Терского, Печенгского и Кольского районов.
Выбрать участок и подать обращение о его предоставлении можно с помощью сервиса «Земля для стройки» на публичной кадастровой карте.
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