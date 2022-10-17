С начала года в Мурманской области приняли 887 заявок на получение "Гектара Арктики"

Большинство планирует использовать землю для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области продолжается прием заявок по программе «Гектар Арктики», благодаря которой россияне могут бесплатно приобрести земельный участок для воплощения своих бизнес-проектов. Наш регион входит в число лидеров в стране по объему предоставленной под программу территории.

- С начала 2022 года было принято 887 заявок на получение гектара земли в Мурманской области и 591 заявление о регистрации договоров безвозмездного пользования земельными участками. Наиболее востребованы участки в Кольском районе (50% всех заявок), большая часть их – в Молочном, Ура-Губе, Зверосовхозе и железнодорожной станции Выходной. Также много заявок подано на земли в пределах Североморск-3, - сообщила руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Заявители указывают самые разные виды деятельности, которую они собираются вести на полученном гектаре – от авиационного спорта, полей для гольфа, конных прогулок до пчеловодства. Но большинство планирует использовать землю для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства.

Подробную информацию о программе можно получить на сайте регионального министерства имущественных отношений.

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