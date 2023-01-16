В Мурманске сбившего собаку водителя привлекли к административной ответственности

Нарушителя нашли сотрудники ГИБДД.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Мурманске 16 января водитель Nissan сбил собаку, которая выбежала на проезжую часть. После случившегося автомобилист не остановился, а скрылся с места аварии.
Нарушителя нашли сотрудники ГИБДД.
- В отношении водителя составлен административный материал по части 1 статьи 12.27 КоАП РФ, (невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи с ДТП, участником которого он является), - сообщили в ведомстве.
Напомним: в ГИБДД сообщили подробности аварии на дороге Мишуково - Снежногорск.
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