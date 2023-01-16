В ГИБДД сообщили подробности аварии на дороге Мишуково - Снежногорск

В ГИБДД региона сообщили подробности случившегося ДТП. Фото: скриншот видео

15 января на автодороге Мишуково - Снежногорск произошла серьезная авария, ее последствия сняли на видео.

В ГИБДД региона сообщили подробности случившегося ДТП.

- В 16.00 на 8 километре автодороги Мишуково - Снежногорск столкнулись автомобили Renault Logan и Lexus. Пострадавших нет, обстоятельства уточняются, - отметили в ведомстве.

Напомним: в Мурманске Mercedes столкнулся с пассажирским автобусом.

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