В Мурманске Mercedes столкнулся с пассажирским автобусом

Обошлось без пострадавших. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске утром 13 января водитель Mercedes врезался в пассажирский автобус. ДТП произошло на улице Чумбарова-Лучинского.

Как уточнили «КП»-Мурманск» в УГИБДД региона, в аварии никто не пострадал.

Напомним: в районе Полярных Зорь перевернулся микроавтобус. На месте происшествия работали спасатели.

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