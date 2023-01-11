В районе Полярных Зорь перевернулся микроавтобус

В ДТП никто не пострадал. Фото: vk.com/murman01

11 января в Полярнозоринском районе, на 1192 километре трассы Р-21 «Кола», произошло ДТП с участием одной машины. Так, микроавтобус Ford Transit съехал на обочину и опрокинулся на крышу. На место происшествия выезжали спасатели.

- Пострадавших нет. Причины ДТП выясняются, - отметили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Спасатели занимались отключением АКБ и стабилизацией транспорта.

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