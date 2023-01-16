Массовая авария на дороге Мишуково - Снежногорск попала на видео

Вечером 15 января на дороге Мишуково-Снежногорск произошла массовая авария. Фото: скриншот видео
Вечером 15 января на дороге Мишуково - Снежногорск произошла массовая авария. Столкнулись несколько автомобилей, информация о пострадавших не уточняется.
Видео с последствиями ДТП опубликовали в группе «Мурманск ДТП ЧП» (18+).
«КП»-Мурманск» обратилась за комментарием в пресс-службу УГИБДД региона.
Напомним: в массовом ДТП под Мончегорском пострадали пять человек.
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