Массовая авария на дороге Мишуково - Снежногорск попала на видео

Вечером 15 января на дороге Мишуково-Снежногорск произошла массовая авария. Фото: скриншот видео

Вечером 15 января на дороге Мишуково - Снежногорск произошла массовая авария. Столкнулись несколько автомобилей, информация о пострадавших не уточняется.

Видео с последствиями ДТП опубликовали в группе «Мурманск ДТП ЧП» (18+).

«КП»-Мурманск» обратилась за комментарием в пресс-службу УГИБДД региона.

Напомним: в массовом ДТП под Мончегорском пострадали пять человек.

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