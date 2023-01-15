В массовом ДТП под Мончегорском пострадали пять человек

Последствия массовой аварии попали на видео. Фото: vk.com/monchanews
Вечером 14 января под Мончегорском произошло серьезное ДТП. Как сообщают в группе «Мончегорская правда» (18+), на трассе «Кола» столкнулись три автомобиля. Последствия массовой аварии попали на видео.
- Пять человек получили травмы различной степени тяжести. Им оказывается помощь, - отметили в паблике.
Подробности происшествия выясняются.
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