В Мурманске водитель Nissan сбил собаку

Животное получило травмы. Фото: скрин видео vk.com/murmansk_dtp
Утром 16 января в Мурманске на улице Полярные Зори водитель Nissan Almera сбил собаку, которая выскочила на проезжую часть. Момент происшествия попал на камеру видеорегистратора.
- Переехал собаку и даже не подумал остановиться, - написали в паблике «Мурманск ДТП ЧП» (18+).
Судя по кадрам, животное выжило, но получило травмы.
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