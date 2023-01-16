В Мурманске водитель Nissan сбил собаку

Животное получило травмы. Фото: скрин видео vk.com/murmansk_dtp

Утром 16 января в Мурманске на улице Полярные Зори водитель Nissan Almera сбил собаку, которая выскочила на проезжую часть. Момент происшествия попал на камеру видеорегистратора.

- Переехал собаку и даже не подумал остановиться, - написали в паблике «Мурманск ДТП ЧП» (18+).

Судя по кадрам, животное выжило, но получило травмы.

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