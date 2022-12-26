Адвокат семьи зверски убитого в Мончегорске мальчика: «В деле наметились существенные подвижки»

Матери погибшего ребенка активно помогает Фонд поддержки детей, подвергшихся насилию, имени Вероники Николаевой.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Летом этого года в Мончегорске задержали 52-летнего местного жителя, которого обвиняют в жестоком убийстве 8-летнего мальчика. Перед этим мужчина надругался над ребенком.
Осенью северянина этапировали в Санкт-Петербург для проведения психиатрической экспертизы.
- В деле наметились существенные подвижки. До конца января будет закончена экспертиза обвиняемого, которая должна определить паттерн сексуального поведения, кроме этого, надо отметить, что экспертиза проводится в другом регионе исключительно только по мотивам беспристрастия. Вопрос виновности и причастности не стоит. Следствием установлена причастность обвиняемого к инкриминируемому деянию по следам ДНК, сомнений в выводах экспертов нет. Уверен, данное дело близится к завершению, - сообщил «КП»-Мурманск» адвокат Андрей Алешкин.
Напомним: матери погибшего ребенка активно помогает Фонд поддержки детей, подвергшихся насилию, имени Вероники Николаевой.
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