Как сообщили «КП»-Мурманск» в администрации города, всего до конца года в областном центре установят и подключат 20 таких комплексов. Фото: Александра Михова / Аиф на Мурмане

В 2022 году в Мурманске впервые стали устанавливать теплые остановки, оснащенные инфракрасными обогревателями.

Как сообщили «КП»-Мурманск» в администрации города, всего до конца года в областном центре установят и подключат 20 таких комплексов. Уже смонтированы и подключены к электроэнергии остановки на Пяти Углах (в южном и северном направлениях), на Академика Книповича в обоих направлениях.

До 31 декабря процесс завершится на улицах Капитана Егорова, Генерала Журбы, Полярных Зорях, проспекте Ленина, Володарского, Карла Либкнехта (северное направление), Марата, Академика Книповича (по улице Шмидта), Театральный бульвар, улица Комсомольская, Привокзальная площадь. На некоторых улицах автопавильоны установят в обоих направлениях.

- Реализация мероприятий по замене остановочных павильонов началась в текущем году. В случае продолжения данной программы установка теплых автопавильонов будет выполнена на остальных остановках общественного транспорта, - уточнили в администрации Мурманска.

Напомним: за 2022 год вандалы в городе повредили 128 остановочных комплексов.

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