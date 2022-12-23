За год вандалы повредили 128 остановок в Мурманске на 2,8 миллиона рублей

Не все северяне бережно относятся к остановкам. Фото: администрация Мурманск

В Мурманске на остановка устанавливают антивандальные комплексы, так как не все северяне аккуратно относятся к городскому имуществу. Но и остановки из прочных материалов тоже страдают от рук хулиганов.

- Автопавильоны находятся в оперативном управлении Управления дорожного хозяйства. По информации учреждения, в 2022 году в автопавильонах было разбито 128 стеклянных ветрозащитных стенок, сумма ущерба составила 2,8 миллиона рублей, - сообщили «КП»-Мурманск» в администрации Мурманска.

Напомним: в этом году в областном центре впервые устанавливают теплые остановки.

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