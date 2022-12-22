Появились эксклюзивные кадры и видео горевшего авианосца «Адмирал Кузнецов» в Мурманске

Утром 22 декабря на авианосце «Адмирал Кузнецов», который находится на 35 СРЗ в Мурманске, произошло возгорание. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Утром 22 декабря на авианосце «Адмирал Кузнецов», который находится на 35 СРЗ в Мурманске, произошло возгорание.

По данным МЧС, локальное задымление было оперативно обнаружено и ликвидировано. Фото: Антон ЗАБИРОВ

По данным МЧС, локальное задымление было оперативно обнаружено и ликвидировано. Как сообщили в ОСК, пострадавших и ущерба нет.

Корреспонденты «КП»-Мурманск» побывали на месте происшествия. Задымления на «Адмирале Кузнецове» не видно, крейсер еще находится в доке. Наша редакция публикует эксклюзивные кадры и видео авианосца.

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