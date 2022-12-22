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НовостиПроисшествия22 декабря 2022 9:54

Глава ОСК Рахманов о пожаре на «Адмирале Кузнецове»: Там маленький эксцесс

Глава ОСК Рахманов прокомментировал пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Авианосец сейчас находится на 35 СРЗ.

Авианосец сейчас находится на 35 СРЗ.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Утром 22 декабря в Мурманске случился пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», который находится на 35 СРЗ.

По данным МЧС, произошло локальное задымление, которое уже ликвидировано.

- Там маленький эксцесс при выполнении ремонтных работ. Возгорание потушено. Штатно сработали все соответствующие пожарные системы. Ущерба и пострадавших нет, - сообщил «РИА Новости» глава ОСК Алексей Рахманов.

Напомним: на этой неделе начался вывод авианосца из сухого дока. Для корабля это не первое происшествие во время ремонта и модернизации.

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