Водолазы Северного флота приступили к тренировочным спускам в Кольский залив

За водолазами наблюдают через телеуправляемые подводные аппараты.

Водолазы Управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота начали проводить плановые тренировочные спуски в Кольский залив. Под воду специалисты спускаются с борта катера «Иван Швец».

- В течение нескольких дней группа водолазов выполнит практические действия по осмотру подводной части корпуса корабля и дна залива, поиску и подъему при помощи мягких понтонов затонувших предметов, очистке кингстонов, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Такие мероприятия имеют повышенную опасность, поэтому особое внимание уделяется в том числе отработке навыков по оказанию первой помощи пострадавшему водолазу. За ними наблюдают через телеуправляемые подводные аппараты.

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