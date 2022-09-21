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Происшествия21 сентября 2022 13:36

Для пассажиров сошедшего с рельсов поезда "Мурманск-Санкт-Петербург" работает "горячая линия"

Людей пересаживают в головные вагоны на свободные места
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Для пассажиров и встречающих этот поезд открыта горячая линия РЖД.

Для пассажиров и встречающих этот поезд открыта горячая линия РЖД.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

21 сентября сошли с рельсов пять вагонов пассажирского поезда №21 "Мурманск — Санкт-Петербург". Это произошло в районе перегона станции Куна и Ягельный бор. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС и железной дороги.

По предварительной информации, пострадавших нет. Пассажиров пересадил в головные вагоны на свободные места.

Как сообщает оперштаб Мурманской области, для пассажиров и встречающих этот поезд открыта горячая линия РЖД. С вопросами можно обратиться по телефону: 8800-775-00-00.

Причины происшествия выясняются, транспортная прокуратура проводит проверку.

Напомним: в соцсетях появились фото с места схода вагонов пассажирского поезда "Мурманск-Санкт-Петербург".

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