Для пассажиров сошедшего с рельсов поезда "Мурманск-Санкт-Петербург" работает "горячая линия"

Для пассажиров и встречающих этот поезд открыта горячая линия РЖД.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
21 сентября сошли с рельсов пять вагонов пассажирского поезда №21 "Мурманск — Санкт-Петербург". Это произошло в районе перегона станции Куна и Ягельный бор. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС и железной дороги.
По предварительной информации, пострадавших нет. Пассажиров пересадил в головные вагоны на свободные места.
Как сообщает оперштаб Мурманской области, для пассажиров и встречающих этот поезд открыта горячая линия РЖД. С вопросами можно обратиться по телефону: 8800-775-00-00.
Причины происшествия выясняются, транспортная прокуратура проводит проверку.
Напомним: в соцсетях появились фото с места схода вагонов пассажирского поезда "Мурманск-Санкт-Петербург".
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