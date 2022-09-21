В соцсетях появились фото с места схода вагонов пассажирского поезда "Мурманск-Санкт-Петербург"

По предварительной информации, никто не пострадал. Фото: Олег ЗОЛОТО

В соцсетях появились фотографии с места ЧП с пассажирским поездом. Напомним: пять вагонов поезда №21 "Мурманск-Санкт-Петербург" сошли с рельс в районе перегона станции Куна и Ягельный бор.

По предварительной информации, никто не пострадал. Железнодорожники принимают меры для ликвидации последствий схода и возобновления движения на этом участке.

Вагоны остались на колесах, дальнейшего опрокидывания не произошло.

Вагоны остались на колесах. Фото: vk.com/murmansk.region

На месте происшествия задействованы 57 спасателей и 13 единиц техники, в том числе два восстановительных поезда из Мурманска и Кандалакши. Транспортная прокуратура проводит проверку.

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