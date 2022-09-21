На месте работают 57 спасателей. В Мурманской области сошли с рельсов пять вагонов пассажирского поезда

К месту происшествия выехали силы и средства территориальной подсистемы РСЧС. Фото: Алексей БУЛАТОВ

21 сентября в Мурманской области сошли с рельсов пять вагонов поезда № 21 Мурманск - Санкт-Петербург. Информация об этом поступила в МЧС региона в 13.00.

ЧП произошло в районе перегона станции Куна и Ягельный Бор. Уточняется, что все вагоны на колесах, обошлось без дальнейшего опрокидывания.

- По предварительной информации, пострадавших нет. Пассажиры пересаживаются в головные вагоны на свободные места, - сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги отмечают, что железнодорожники делают все возможное для ликвидации последствий схода и возобновления движения на этом участке. У пассажиров просят извинения за доставленные неудобства.

К месту происшествия выехали силы и средства территориальной подсистемы РСЧС, всего - 57 человек и 13 единиц техники, в том числе два восстановительных поезда из Мурманска и Кандалакши.

После случившегося Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.

- На место выехал Мурманский транспортный прокурор Никита Мошковский. Причины происшествия выясняются, транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования. Доследственную проверку проводит Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, - уточнили в ведомстве.

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