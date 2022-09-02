В Кировске заложили новый храм в честь святого Лазаря Четверодневного

Чин закладки возглавил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. Фото: Мурманская епархия.

На День горняка в Кировске произошло знаковое событие: состоялась закладка камня в основание будущего храма честь святого Лазаря Четверодневного. Что символично, что появится он рядом с санаторием «Тирвас», а сам святой, как верят православные, оказывает помощь в излечении недугов.

Чин закладки возглавил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

- Вот то движение сердца, которое присутствует у руководства этой замечательной компании. Храм как душа этого места, здесь, как круги на воде, расходится благодать Божия и все преобразует, - отметил на церемонии владыка Митрофан.

Напомним: 21 августа в в древнейшем храме Кольского Севера в честь Святителя и Чудотворца Николая Ковды впервые в новейшей истории состоялось архиерейское богослужение.

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