А вот и белые мухи. В Мурманской области выпал первый снег

В Мурманской области выпал первый снег. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Конец лета в Мурманской области получается холодным: с первыми заморозками и сильным ветром.

Вечером 30 августа в Заполярье так похолодало, что в горах пошел снег.

- Можно сказать, что зима уже не за горами. Ловозерские тундры. Ревда, +2°. В горах еще холоднее, - написал на своей странице в "ВКонтакте" фотограф из Мурманска Евгений Мутабор.

О снеге в Хибинах и Ловозерских тундрах предупреждали еще на выходных.

Напомним: из Мурманской области на юг улетают краснокнижные журавли, что говорит о раннем похолодании.

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