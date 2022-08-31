А вот и белые мухи. В Мурманской области выпал первый снег

В Мурманской области выпал первый снег.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Конец лета в Мурманской области получается холодным: с первыми заморозками и сильным ветром.
Вечером 30 августа в Заполярье так похолодало, что в горах пошел снег.
- Можно сказать, что зима уже не за горами. Ловозерские тундры. Ревда, +2°. В горах еще холоднее, - написал на своей странице в "ВКонтакте" фотограф из Мурманска Евгений Мутабор.
О снеге в Хибинах и Ловозерских тундрах предупреждали еще на выходных.
Напомним: из Мурманской области на юг улетают краснокнижные журавли, что говорит о раннем похолодании.
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