В Мурманской области может выпасть первый снег

Как отмечают в гидрометцентре, в таких условиях в Хибинах и Ловозерье может выпасть первый снег на вершинах.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Суббота, 27 августа, станет последним теплым днем перед наступающим похолоданием. Уже с воскресенья погода в регионе начнет меняться, начало рабочей недели обещает быть холодным и дождливым.
Как отмечают в гидрометцентре, в таких условиях в Хибинах и Ловозерье может выпасть первый снег на вершинах.
Напомним: 29 августа социальные объекты Мурманска начнут подключать к отоплению.
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