В Мурманской области может выпасть первый снег

Как отмечают в гидрометцентре, в таких условиях в Хибинах и Ловозерье может выпасть первый снег на вершинах. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Суббота, 27 августа, станет последним теплым днем перед наступающим похолоданием. Уже с воскресенья погода в регионе начнет меняться, начало рабочей недели обещает быть холодным и дождливым.

Как отмечают в гидрометцентре, в таких условиях в Хибинах и Ловозерье может выпасть первый снег на вершинах.

Напомним: 29 августа социальные объекты Мурманска начнут подключать к отоплению.

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