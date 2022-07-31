Сенатор Пушков о скандале с сотрудницей Генконсульства Норвегии в отеле Мурманска: "Ее следует немедленно выслать из России"

Сенатор считает, что ответ не должен быть политкорректным. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал скандал, который устроила в отеле Мурманска сотрудница Генконсульства Норвегии.

Напомним: по предварительным данным, Элисабет Эллингсен была недовольна уборкой в ее номере и стала кричать, что ненавидит всех русских. Случившееся попало на видео.

- Хотя МИД Норвегии политкорректно отмежевался от слов своей сотрудницы, полагаю, она выразила мнение многих своих коллег - с учетом той антироссийской истерии, которая характерна сейчас для многих стран Запада. Ответ не должен быть политкорректным: ее следует немедленно выслать из России и, как минимум, предупредить Осло, что любой расистский выпад в адрес граждан России прямо отразится на работе норвежских дипломатических ведомств в нашей стране, - написал в своем Telegram-канале Алексей Пушков.

Ранее в МИД Норвегии отреагировали на инцидент, сообщив, что глубоко сожалеют об этом. Также ситуацию прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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