Андрей Чибис о скандале с сотрудницей Генконсульства Норвегии в Мурманске: «Пусть все, кто ненавидит русских, катятся к черту из России»

В порыве гнева консул стала кричать, что ненавидит русских. Фото: правительство Мурманской области
Продолжает поступать реакция на видеозапись, сделанную камерой видеонаблюдения в отеле «Азимут». Напомним: по предварительным данным, консул по административным вопросам Генконсульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен устроила скандал на ресепшене.
Поводом для него стала уборка в номере, которую не захотела ждать женщина. В порыве гнева она стала кричать, что ненавидит русских.
Ситуацию прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
– Терпеть русофобию в нашей стране мы не станем. Пусть все, кто ненавидит русских, катятся к черту из России, - написал Андрей Чибис в своем Telegram-канале.
Ранее свое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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