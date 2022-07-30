Андрей Чибис о скандале с сотрудницей Генконсульства Норвегии в Мурманске: «Пусть все, кто ненавидит русских, катятся к черту из России»

В порыве гнева консул стала кричать, что ненавидит русских. Фото: правительство Мурманской области

Продолжает поступать реакция на видеозапись, сделанную камерой видеонаблюдения в отеле «Азимут». Напомним: по предварительным данным, консул по административным вопросам Генконсульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен устроила скандал на ресепшене.

Поводом для него стала уборка в номере, которую не захотела ждать женщина. В порыве гнева она стала кричать, что ненавидит русских.

Ситуацию прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

– Терпеть русофобию в нашей стране мы не станем. Пусть все, кто ненавидит русских, катятся к черту из России, - написал Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

Ранее свое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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