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Общество28 июля 2022 9:12

Перед ремонтом крейсера "Адмирал Кузнецов" док судоремонтного завода в Мурманске осушили

Работы по обновлению судна начнутся в ближайшие дни
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Док 35-го судоремонтного завода осушили перед началом обновления авианосца.

Док 35-го судоремонтного завода осушили перед началом обновления авианосца.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие дни в Мурманске приступят к ремонту авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Док 35-го судоремонтного завода осушили перед началом обновления авианосца.

- Нет никаких препятствий для начала докового ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов". Док на заводе осушен, - сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

Крейсер выйдет из дока не раньше осени.

Напомним: "Адмирал Кузнецов", единственный авианосец ВМФ, пережил несколько ЧП. В 2018 году на крейсер упал кран, в результате чего погибли два человека. Годом позже на судне произошел пожар, который унес жизни двух моряков.

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