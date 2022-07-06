Рыбаки сообщают о 5-8 медведях, которых можно встретить под Мурмашами

Больше, чем в Кольском районе, медведей обитает только на Терском берегу. Фото: Павел КЛОКОВ

Дачники ДНТ "Кильдинское" сообщили, что рядом с их домами ходит молодой медведь. Его следы заметили рядом со зданиями. Также косолапых встретили и под Мурмашами.

- Видели сами лично огромного медведя. Через пару дней ездили на участок, следов тьма! Рыбаки сообщили, что медведей в этом районе от 5 до 8 штук. Данная территория является населенным пунктом!!! - написала в группе "КП"-Мурманск" в "ВКонтакте" Милена Курсантская.

Ее слова подтверждают другие наши подписчики.

- Видели - мягко сказано, в 50 метрах, почти "лицом к лицу" встретились и бежали мы с тобой дальше, чем видели... Никогда его взгляд не забуду…В этом районе, походу, давно уже живут медведи, можно сказать, это их дом, - пишет Анастасия Андреева.

Напомним: хищника, который выходил к дачам под Кировском, застрелили.

Больше, чем в Кольском районе, медведей обитает только на Терском берегу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обвиняемого в совращении учениц тренера по карате из Мурманска оставили под стражей. Мера пресечения не меняется с декабря 2021 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru