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Происшествия8 июня 2022 13:56

Обвиняемого в совращении учениц тренера по карате из Мурманска оставили под стражей

Мера пресечения не меняется с декабря 2021 года
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Расследование уголовного дела продолжается.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В декабре 2021 года в Мурманске задержали тренера по карате одной из спортивных школ. Ему вменяют ч. 2 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Как рассказала одна из бывших воспитанниц мужчин, он заставлял ее раздеваться, применял БДСМ-практики. О случившемся она смогла рассказать только спустя несколько лет. Дома у тренера нашли множество секс-игрушки, видеозаписи 18+.

Тогда же в декабре мурманчанина заключили под стражу. Такая мера пресечения действовала до июня 2022 года, и, как уточнили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, ее менять не стали, она будет действовать еще два месяца.

Расследование уголовного дела продолжается.

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