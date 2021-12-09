"Занятия больше не ведет": Тренера по карате из Мурманска обвинили в БДСМ-тренировках с девочками

«Комсомольская правда»-Мурманск» ждет официальный комментарий по данной теме. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А кто твой тренер?

- Самый замечательный! Сергей Олегович Гурин (имя изменено). Он умеет все объяснить и всему нас научить…

Это отрывок из интервью для спортивно-новостного портала Мурманской области. Речь в нем о тренере по каратэ из Мурманска, которого сейчас обвиняют во фривольных тренировках с юными девочками.

Опыт работы у Сергея Гурина большой, в его характеристике указано, что ученики становили победителями соревнований всех уровней от регионального до международного. Преподавал он в нескольких секциях, в том числе на базе общеобразовательных школ и ДЮСШ, проводил частные платные тренировки. Может ли быть, что у него были скелет в шкафу?

Опыт работы у Сергея Гурина большой, в его характеристике указано, что ученики становили победителями соревнований всех уровней от регионального до международного. Фото: Личный архив

Одна из бывших воспитанниц Гурина спустя годы молчания написала заявление, что тренер практиковал с ученицами БДСМ-тренировки и заставлял раздеваться. Согласно открытым источникам, на момент, когда все происходило, девочке было 12 лет, ее приглашали на частные тренировки, во время которых Гурин завязывал ей газа и хлестал ее плеткой. Также он поступал с другими. Правда это или вымысел из-за каких-то обид или корысти, предстоит выяснить компетентным органам.

Источник «КП»-Мурманск» в правоохранительных органах сообщил, что проверка есть. Но ее подробности не разглашаются, так как дело касается несовершеннолетних. При этом в группе клуба по карате, где Гурин вел занятия, висит объявление: «Уважаемые дети, родители, сообщаю, более Гурин С.О. тренировки проводить не будет». Вместо него вести занятия будет его жена. К слову она, как и сын пары, занимаются карате.

Как стало известно после публикации материала, в отношении Гурина возбудили уголовное дело, он задержан.

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