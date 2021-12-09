Следователи возбудили уголовное дело в отношении тренера по карате из Мурманска

Обыски уже прошли у Гурина дома, а также в спортивной школе, где он работал. Фото: Антон ЗАБИРОВ

СУ Следственного комитета по Мурманской области сообщило подробности истории с обвинением 49-летнего тренера по карате из Мурманска Сергея Гурина (имя изменено) в БДСМ-тренировках.

Напомним: бывшая воспитанница рассказала, что когда ей было 12 лет, мужчина заставлял ее раздеваться во время занятий, завязывал глаза и т. д.

- По версии следствия, в период с 2013-го по 2014 год обвиняемый, являясь детским спортивным тренером, совершал в отношении малолетней, 2000 года рождения, развратные действия, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

В отношении тренера возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Уже прошел обыск у Гурина дома, а также в спортивной школе, где он работал. Сам обвиняемый задержан, суд рассмотрит ходатайство о заключении его под стражу. Свою вину тренер не признает.

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