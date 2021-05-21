«Медвежья карта» Мурманской области: где водится больше всего косолапых хищников

В последнее время сообщения в соцсетях о встречах с косолапыми чаще всего поступают от жителей и гостей Алакуртти и Кандалакши, Териберки, Заозерска. Фото: Кандалакшский заповедник

Пока в лесах мало ягод и грибов, медведи будут чаще выходить к населенным пунктам Мурманской области. Например, самку с двумя малышами видели на кладбище Заозерска, а рядом с Териберкой гуляет семья побольше.

«КП-Мурманск» изучила данные от министерства природных ресурсов и экологии составила «медвежью карту» по Мурманской области – в каких уголках Кольского полуострова чаще всего можно встретить косолапого.

- Всего на Кольском полуострове, по данным за 2020 год, обитает 1118 особей бурого медведя. В 2016 году было 936, - сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Медвежья карта-2021 Фото: Антон ЗАБИРОВ

Больше всего медведей водится в Терском районе - 150 особей. На втором месте Кандалакшский район (142 мишки), на третьем месте - Кольский район (124).

По остальным уголкам Кольского полуострова обстановка такая: Кировск - 92 особи, Ковдорский район - 82 особи, Ловозерский район - 61 особь, Печенгский район - 57 особей, Мончегорск и его подведомственная территория - 52 особи, Оленегорск и подведомственная территория - 51 особь, Апатиты и подведомственная территория - 50 особей.

В последнее время сообщения в соцсетях о встречах с косолапыми чаще всего поступают от жителей и гостей Алакуртти и Кандалакши, Териберки, Заозерска.

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