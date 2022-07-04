После массовой драки жители Ковдора снова вышли на улицы города

Нарушителям грозит до 7 лет лишения свободы. Фото: vk.com/murmanskgroup

В ночь на 4 июля в Ковдоре произошла массовая драка с участием порядка 20 человек. По предварительной версии началась она после того, как в местное кафе не пустили посетителя в компании с несовершеннолетней спутницей. Мужчину это задело, и он позвал знакомых, которые напали на охрану заведения.

Полиция задержала восьмерых участников потасовки, минимум четыре человека пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Как сообщили жители Ковдора, в ночь на 5 июля на улицы города вновь вышли горожане, в том числе и те, что были причастны к драке. Северяне боятся вооруженного столкновения. При этом еще днем в Ковдоре были усилены наряды полиции.

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