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Общество1 июля 2022 11:22

Торги по принадлежавшей Мурманскому морскому пароходству картине Рериха прошли безрезультативно

Желающих купить полотно "Поморяне. Вечер" не нашлось
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Торги по принадлежавшей Мурманскому морскому пароходству картине Рериха прошли безрезультативно. Фото: fulr.karelia.ru/

Торги по принадлежавшей Мурманскому морскому пароходству картине Рериха прошли безрезультативно. Фото: fulr.karelia.ru/

На 30 июня был заявлен аукцион по продаже полотна Николая Рериха "Поморяне. Вечер", когда-то принадлежавшего Мурманскому морскому пароходству. Его в 2020 году признали банкротом, поэтому имущество реализуют, чтобы закрыть долги предприятия.

Полотно нашли дома у учредителя компании во время его задержания. Картина (холст, темпера, масло, размер 160*282) была написана в 1907 году. Начальная цена на аукционе составила 91,5 миллиона рублей.

Однако продать ее не смогли - желающих приобрести полотно не нашлось.

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