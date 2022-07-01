Торги по принадлежавшей Мурманскому морскому пароходству картине Рериха прошли безрезультативно. Фото: fulr.karelia.ru/

На 30 июня был заявлен аукцион по продаже полотна Николая Рериха "Поморяне. Вечер", когда-то принадлежавшего Мурманскому морскому пароходству. Его в 2020 году признали банкротом, поэтому имущество реализуют, чтобы закрыть долги предприятия.

Полотно нашли дома у учредителя компании во время его задержания. Картина (холст, темпера, масло, размер 160*282) была написана в 1907 году. Начальная цена на аукционе составила 91,5 миллиона рублей.

Однако продать ее не смогли - желающих приобрести полотно не нашлось.

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