Мурманское морское пароходство признали банкротом. Фото: архив "КП"

Мурманское морское пароходство пытались признать банкротом не раз - должников у некогда процветающей и одной из градообразующих компаний хватает. Но каждый раз находились причины это не делать.

Но чего быть, того не миновать. Весной этого года был запущен процесс по признанию организации банкротом, а 6 октября Арбитражный суд Мурманской области все-таки присвоил Мурманскому морскому пароходству соответствующий статус.

- В отношении компании открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Исполнение обязанностей конкурсного управляющего АО «Мурманское морское пароходство» возложено на временного управляющего Рябченкова В.А. Кроме того на 29 октября назначено судебное заседание по рассмотрению вопроса об утверждении конкурсного управляющего АО «Мурманское морское пароходство», а на 6 апреля 2021 года - судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего, - сообщили в суде.

Напомним: на 6 октября в Мурманске была назначена встреча кредиторов компании.

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